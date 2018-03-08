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На Кузбассе мужчина обокрал квартиру своей тещи на 150000 рублей
В Междуреченске 38-летний кузбассовец обокрал квартиру своей 58-летней тещи, когда она отсутствовала. Сумма похищенного имущества составила 150000 рублей.


На Кузбассе мужчина обокрал квартиру своей тещи на 150000 рублей


В ГУ МВД по Кузбассу сообщили, что мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Потерпевшая объяснила, что из квартиры пропал холодильник, мобильный телефон и норковая шуба. Сотрудники ведомства уточнили, что подозреваемый в краже продал награбленные вещи. Вырученные денежные средства зять успел потратить.

В настоящее время полицейские задержали мужчину и в отношении него заведено уголовное дело по статье «Кража». Кузбассовец может получить наказание в виде 5 лет тюрьмы.

Автор: Элана Ал-Лами
Сегодня, 10:07
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