Стала известна дата выхода iPad Pro от Apple
В СМИ появилась информация о дате анонса iPad Pro, который обзавелся сканером лица и другими особенностями. Сообщается, что презентация девайса состоится в ходе технологической конференции WWDC 2018 в начале июня. Планшетный ПК покажут широкой публике вместе с другими продуктами компании Apple.
В качестве аппаратной основы iPad Pro выступает чипсет на 8 ядер. Ожидается, что планшет представят в двух модификациях, однако обе они получат оперативную памяти размером 4 Гб. Также будет присутствовать сканер Face ID, осуществляющий работу вместе с камерой TrueDepth, полноразмерный экран, который займет практически всё пространство лицевой стороны. За счет нового дизайна новый продукт купертиновцев должен стать более вытянутым вверх. Этот факт положительно отразится на удобстве при просмотре видео.
iPad Pro выпуска 2018 года получит 10,5-дюймовый дисплей. Он будет доступен по цене от 650 американских долларов. За модель с экраном на 12,9 дюймов придется заплатить порядка 800 долларов. В обоих случаях планшетный компьютер оснастили базовыми конфигурациями без поддержки сотовой сети.
В качестве аппаратной основы iPad Pro выступает чипсет на 8 ядер. Ожидается, что планшет представят в двух модификациях, однако обе они получат оперативную памяти размером 4 Гб. Также будет присутствовать сканер Face ID, осуществляющий работу вместе с камерой TrueDepth, полноразмерный экран, который займет практически всё пространство лицевой стороны. За счет нового дизайна новый продукт купертиновцев должен стать более вытянутым вверх. Этот факт положительно отразится на удобстве при просмотре видео.
iPad Pro выпуска 2018 года получит 10,5-дюймовый дисплей. Он будет доступен по цене от 650 американских долларов. За модель с экраном на 12,9 дюймов придется заплатить порядка 800 долларов. В обоих случаях планшетный компьютер оснастили базовыми конфигурациями без поддержки сотовой сети.
Автор: Валерия Орлова