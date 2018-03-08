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Из-непогоды на Сахалине объявлено штормовое предупреждение
На территории Сахалинской области объявлено штормовое предупреждение, причиной чему стала наблюдающаяся в регионе непогода. Соответствующие данные озвучили в местном пресс-центре МЧС РФ.

Из-непогоды на Сахалине объявлено штормовое предупреждение

Согласно предоставленным сведениям, штормовое предупреждение охватит сразу несколько районов Сахалина, что произойдет в пятницу, 9 марта. В указанный период в регионе должны фиксироваться сильные, местами очень сильные, осадки в виде снега, а кое-где процесс также будет сопровождаться дождем. Кроме того, завтра представители МЧС ожидают значительное отложение мокрого снега, способного достигать 35 мм и более того.

Из-за предоставленных прогнозов с 18:00 на Сахалине закроют несколько пассажирских маршрутов со стороны Южного Сахалинска. В указанное время экстренные службы, подготовленные к непогоде в регионе, будут работать в усиленном режиме для оперативной ликвидации последствий плохих погодных условий. Граждан в это время просят сохранять особую осторожность и бдительность, в том числе на дорогах.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 09:55
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