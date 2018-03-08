В Башкирии нашли мертвой пропавшую год назад 78-летнюю пенсионерку
В Башкирии нашли мертвой пропавшую год назад 78-летнюю пенсионерку из Уфы Зинаиду Клименко. Волонтеры объявили о прекращении поисков, продолжавшихся с мая прошлого года.
Детали и обстоятельства смерти женщины пока не выяснены. Известно, что она считалась пропавшей с 12 мая 2017 года, когда вышла на прогулку. С собой у нее была только дамская сумка, а деньги и документы она оставила дома.
Со слов родственников погибшей, пенсионерка страдала частыми провалами в памяти, однако ранее после прогулок всегда возвращалась домой. Представители следственных органов приступили к расследованию обстоятельств произошедшего.
Детали и обстоятельства смерти женщины пока не выяснены. Известно, что она считалась пропавшей с 12 мая 2017 года, когда вышла на прогулку. С собой у нее была только дамская сумка, а деньги и документы она оставила дома.
Со слов родственников погибшей, пенсионерка страдала частыми провалами в памяти, однако ранее после прогулок всегда возвращалась домой. Представители следственных органов приступили к расследованию обстоятельств произошедшего.
Автор: Сёмина Виктория