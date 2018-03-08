Флагманский смартфон LG G7 в стиле iPhone X показался на рендерах
Дизайнер из Латвии Бенджамин Гескин, который известен как автор многочисленных технологических утечек, обнародовал рендеры смартфона LG G7. Внешне будущий флагман напоминает iPhone X.
Девайс является полностью безрамочным. Присутствует вырез экрана, сделанный под переднюю камеру и датчики. С обоих сторон от него пользователь сможет видеть оповещения. На задней панели LG G7 производитель разместил сканер отпечатков пальцев, двойную камеру, двухцветную вспышку с опцией лазерного автофокуса.
На выставке прошедшей MWC 2018, которая завершилась 1 марта в Барселоне, южнокорейская компания показала ограниченному кругу журналистов смартфон с кодовым названием Neo. Позже инсайдеры сообщили, что сейчас его имя - Judy.
По неподтвержденной информации, LG G7 обзавелся экраном на 6 дюймов, имеющим разрешение 3120х1440 рх, топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Что касается автономности, то гаджет наделили аккумулятором на 3000 мАч. Ожидается, что флагманский смартфон официальной покажут этой весной.
Девайс является полностью безрамочным. Присутствует вырез экрана, сделанный под переднюю камеру и датчики. С обоих сторон от него пользователь сможет видеть оповещения. На задней панели LG G7 производитель разместил сканер отпечатков пальцев, двойную камеру, двухцветную вспышку с опцией лазерного автофокуса.
На выставке прошедшей MWC 2018, которая завершилась 1 марта в Барселоне, южнокорейская компания показала ограниченному кругу журналистов смартфон с кодовым названием Neo. Позже инсайдеры сообщили, что сейчас его имя - Judy.
По неподтвержденной информации, LG G7 обзавелся экраном на 6 дюймов, имеющим разрешение 3120х1440 рх, топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Что касается автономности, то гаджет наделили аккумулятором на 3000 мАч. Ожидается, что флагманский смартфон официальной покажут этой весной.
Автор: Валерия Орлова