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exclusive / Технологии

Флагманский смартфон LG G7 в стиле iPhone X показался на рендерах
Дизайнер из Латвии Бенджамин Гескин, который известен как автор многочисленных технологических утечек, обнародовал рендеры смартфона LG G7. Внешне будущий флагман напоминает iPhone X.

Флагманский смартфон LG G7 в стиле iPhone X показался на рендерах


Девайс является полностью безрамочным. Присутствует вырез экрана, сделанный под переднюю камеру и датчики. С обоих сторон от него пользователь сможет видеть оповещения. На задней панели LG G7 производитель разместил сканер отпечатков пальцев, двойную камеру, двухцветную вспышку с опцией лазерного автофокуса.

На выставке прошедшей MWC 2018, которая завершилась 1 марта в Барселоне, южнокорейская компания показала ограниченному кругу журналистов смартфон с кодовым названием Neo. Позже инсайдеры сообщили, что сейчас его имя - Judy.

По неподтвержденной информации, LG G7 обзавелся экраном на 6 дюймов, имеющим разрешение 3120х1440 рх, топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Что касается автономности, то гаджет наделили аккумулятором на 3000 мАч. Ожидается, что флагманский смартфон официальной покажут этой весной.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 13:17
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