Анастасия Волочкова показала поклонникам нового водителя
Анастасия Волочкова показала своим многочисленным поклонникам своего нового водителя. Отношения с предыдущим сотрудником у нее закончились плохо, поскольку мужчина оказался мошенником.
В прошлом году Волочкова отправила в тюрьму своего экс-водителя, обвинив гражданина в мошенничестве, а также хищении ее личных средств. Однако сейчас балерина наконец-то нашла ему замену, показав своего нового подчиненного посредством соцсетей, разместив соответствующий пост в Instagram. В этой же публикации теледива поздравила дам с наступающим, написав: “Желаю, чтобы и ваша жизнь была так же полна сюрпризов, как и моя!”.
Какие-либо подробности о своем новом водителе Анастасия Волочкова раскрывать не стала, поэтому неизвестно, кто он и откуда. Некоторые, оценив внешность мужчины, усомнились в его надежности, а другие напротив попытались защитить, отмечая, что судить о человеке только по его внешним данным несколько некорректно. Публикация успела собрать более 15 тысяч отметок “Мне нравится”.
В прошлом году Волочкова отправила в тюрьму своего экс-водителя, обвинив гражданина в мошенничестве, а также хищении ее личных средств. Однако сейчас балерина наконец-то нашла ему замену, показав своего нового подчиненного посредством соцсетей, разместив соответствующий пост в Instagram. В этой же публикации теледива поздравила дам с наступающим, написав: “Желаю, чтобы и ваша жизнь была так же полна сюрпризов, как и моя!”.
Какие-либо подробности о своем новом водителе Анастасия Волочкова раскрывать не стала, поэтому неизвестно, кто он и откуда. Некоторые, оценив внешность мужчины, усомнились в его надежности, а другие напротив попытались защитить, отмечая, что судить о человеке только по его внешним данным несколько некорректно. Публикация успела собрать более 15 тысяч отметок “Мне нравится”.
Автор: Марина Вебер