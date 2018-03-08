«Она не боится»: Ольга Бузова поставила новый мировой рекорд
Ольга Бузова порадовала многочисленных поклонников презентацией новой музыкальной композиции «Она не боится». Накануне Международного женского дня 8 марта артистка установила мировой рекорд в топе сервиса iTunes. Потребовалась всего 1 минута, чтобы хит певицы оказался лидером Топа по количеству прослушиваний и последующих скачиваний.
Новая композиция Бузовой пришлась по душе большинству фанатов, которые в ответ на ее поздравления засыпали знаменитость пожеланиями и позитивными комментариями. В своем Instagram артистка в коротком видеоролике сообщила поклонникам радостную новость и рассказала о мировом рекорде, поставленном всего за 1 минуту.
Пользователи Сети отметили, что им нравится традиция Ольги Бузовой дарить подарки в виде новых хитов в праздничные дни. Фанаты подчеркнули, что от прослушивания песен популярной артистки у них появляется весеннее настроение. Напомним, Ольге Бузовой после МРТ в Липецке поставили серьезный диагноз.
Новая композиция Бузовой пришлась по душе большинству фанатов, которые в ответ на ее поздравления засыпали знаменитость пожеланиями и позитивными комментариями. В своем Instagram артистка в коротком видеоролике сообщила поклонникам радостную новость и рассказала о мировом рекорде, поставленном всего за 1 минуту.
Пользователи Сети отметили, что им нравится традиция Ольги Бузовой дарить подарки в виде новых хитов в праздничные дни. Фанаты подчеркнули, что от прослушивания песен популярной артистки у них появляется весеннее настроение. Напомним, Ольге Бузовой после МРТ в Липецке поставили серьезный диагноз.
Автор: Элана Ал-Лами