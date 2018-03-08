Новая сборка ОС Android P позволит «клонировать» iPhone X
Компания Google выпустила новую сборку ОС Android P. Благодаря ней пользователи смогут «клонировать» iPhone X. На данный момент прошивка доступна в свободном доступе и ее могут установить все желающие.
Теперь владельцы Android-смартфонов смогут на экране своего устройства сделать фирменный вырез в верхней части экрана, как и у iPhone X. Отмечается, что производители не должны самостоятельно заниматься оптимизацией своих программ, а им достаточно активировать ряд настроек, чтобы пользователи самостоятельно не включили некоторые функции, сломав, тем самым, интерфейс. Речь идет о DisplayCutout, которая добавлена в программное обеспечение.
Эксперты считают, что если в Google внедрили данную функцию в свою операционную систему, то в будущем производители будут в массовом порядке выпускать гаджеты с характерным вырезом. На данный момент, как минимум, три смартфона оснащены подобной «фишкой». При этом производители столкнулись с рядом сложностей при оптимизации программ. Во время выставки MWC 2018 многие журналисты указывали на баги в работе гаджетов с вырезом.
Полная версия Android P выйдет в конце мая текущего года. Вероятнее всего, это произойдет на конференции Google I/O 2018.
Ранее сообщалось, что для всех Android-смартфонов открыт доступ к Google Lens.
Теперь владельцы Android-смартфонов смогут на экране своего устройства сделать фирменный вырез в верхней части экрана, как и у iPhone X. Отмечается, что производители не должны самостоятельно заниматься оптимизацией своих программ, а им достаточно активировать ряд настроек, чтобы пользователи самостоятельно не включили некоторые функции, сломав, тем самым, интерфейс. Речь идет о DisplayCutout, которая добавлена в программное обеспечение.
Эксперты считают, что если в Google внедрили данную функцию в свою операционную систему, то в будущем производители будут в массовом порядке выпускать гаджеты с характерным вырезом. На данный момент, как минимум, три смартфона оснащены подобной «фишкой». При этом производители столкнулись с рядом сложностей при оптимизации программ. Во время выставки MWC 2018 многие журналисты указывали на баги в работе гаджетов с вырезом.
Полная версия Android P выйдет в конце мая текущего года. Вероятнее всего, это произойдет на конференции Google I/O 2018.
Ранее сообщалось, что для всех Android-смартфонов открыт доступ к Google Lens.
Автор: Сергей Сидорин