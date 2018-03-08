Google всем рекомендует покупать новые смартфоны Nokia
Американская компания Google порекомендовала приобретать новые смартфоны от финской компании Nokia на своей официальной странице в Twitter. Речь идет о моделях, которые были показаны на прошедшей в Барселоне выставке MWC 2018.
Корпорация не рассказывает, какой методики придерживается, когда определяет хорошие и плохие девайсы. На днях перечень первых пополнили устройства Nokia 7 Plus, Nokia 8 Sirocco, Nokia 6. Все девайсы будут реализовываться во многих странах мира, в том числе и в РФ.
По информации Google, смартфоны в течение трёх лет с момента выпуска будут получать обновления для системы безопасности Android. Эксперты полагают, что технологический гигант рекомендует к покупке данные мобильные устройства, поскольку производитель наделил их достойным оснащением. Положительной стороной новинок является и то, что они осуществляют работу на базе Android One, то есть чистой ОС без посторонних сервисов.
Корпорация не рассказывает, какой методики придерживается, когда определяет хорошие и плохие девайсы. На днях перечень первых пополнили устройства Nokia 7 Plus, Nokia 8 Sirocco, Nokia 6. Все девайсы будут реализовываться во многих странах мира, в том числе и в РФ.
По информации Google, смартфоны в течение трёх лет с момента выпуска будут получать обновления для системы безопасности Android. Эксперты полагают, что технологический гигант рекомендует к покупке данные мобильные устройства, поскольку производитель наделил их достойным оснащением. Положительной стороной новинок является и то, что они осуществляют работу на базе Android One, то есть чистой ОС без посторонних сервисов.
Автор: Валерия Орлова