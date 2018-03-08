Тарзан подбодрил мужчин 8 марта снимком с полуголой девушкой
Тарзан подбодрил всех мужчин перед 8 марта провокационно-сексуальным фото. Снимок появился в Instagram известного стриптизера.
«Давайте крепиться, мужики. 8 марта мы должны быть сильными, чтобы выдержать на своих плечах вот это все!» - написал Тарзан в комментарии к выложенной фотографии.
На снимке, оформленном в черно-белых тонах, стриптизер сидит на полу, а на его плечах полуобнаженная девушка в стрингах, лица ее при этом не видно, что заинтриговало подписчиков и вызвало волну комментариев с версиями о том, кем же является таинственная незнакомка.
Так, многие предположили, что обладательницей обнаженных ягодиц является супруга Сергея Глушко Наташа Королева. При этом большинство соцпользователей пришли к выводу, что это не она, поскольку певица имеет более пышные формы.
«Давайте крепиться, мужики. 8 марта мы должны быть сильными, чтобы выдержать на своих плечах вот это все!» - написал Тарзан в комментарии к выложенной фотографии.
На снимке, оформленном в черно-белых тонах, стриптизер сидит на полу, а на его плечах полуобнаженная девушка в стрингах, лица ее при этом не видно, что заинтриговало подписчиков и вызвало волну комментариев с версиями о том, кем же является таинственная незнакомка.
Так, многие предположили, что обладательницей обнаженных ягодиц является супруга Сергея Глушко Наташа Королева. При этом большинство соцпользователей пришли к выводу, что это не она, поскольку певица имеет более пышные формы.
Автор: Сёмина Виктория