Ученым удалось разработать первое в мире латексное белье для орального секса
Ученым впервые удалось разработать уникальное латексное белье, которое можно использовать при занятиях оральным сексом. Продукт создавался американскими исследователями и рассчитан на женщин.
По словам экспертов, белье Lorals отлично подойдет в те периоды, когда женщина стесняется заниматься с партнером оральными ласками или не приняла душ, поэтому не готова к такой активности. Белье для одноразового использования произведено из ультратонкого, а также супер-эластичного и при этом натурального латекса. Благодаря наряду заняться такого рода близостью можно в любое время. Исследования также демонстрируют, что порядка 80% дам отказываются от оральных ласк из-за женских дней или в случае, если не успели посетить душ.
Благодаря Lorals, убеждают авторы необычного проекта, насладиться интимом пара сможет в любое время. Кроме того, над дизайном наряда трудились дизайнеры Victoria's Secret. Женские трусики при этом впечатлят покупателей приятным ароматом, а также разнообразием вкусов.
По словам экспертов, белье Lorals отлично подойдет в те периоды, когда женщина стесняется заниматься с партнером оральными ласками или не приняла душ, поэтому не готова к такой активности. Белье для одноразового использования произведено из ультратонкого, а также супер-эластичного и при этом натурального латекса. Благодаря наряду заняться такого рода близостью можно в любое время. Исследования также демонстрируют, что порядка 80% дам отказываются от оральных ласк из-за женских дней или в случае, если не успели посетить душ.
Благодаря Lorals, убеждают авторы необычного проекта, насладиться интимом пара сможет в любое время. Кроме того, над дизайном наряда трудились дизайнеры Victoria's Secret. Женские трусики при этом впечатлят покупателей приятным ароматом, а также разнообразием вкусов.
Автор: Марина Вебер