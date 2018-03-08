Дана Борисова пожелала женщинам любви и весны в сердцах
На своей странице в Instagram телеведущая Дана Борисова опубликовала пост-поздравление к 8 марта. Она пожелала все женщинам любви и весны в сердцах.
Также Борисова поблагодарила всех за поддержку на протяжении тяжелых трех месяцев после реабилитации. На снимке телеведущая, с несколько замученным видом, держит в руках букет белых тюльпанов. В комментариях подписчики поздравили Дану Борисову в ответ и пожелали большого счастья и всех благ. За полчаса с момента публикации пост набрал почти 3 тысячи отметок «Нравится» и 50 комментариев.
Ранее сообщалось, что Дана Борисова на своей странице в Instagram оскорбила отца своей дочери Полины Максима Оксенова. Она назвала его мелочным и мстительным.
Также Борисова поблагодарила всех за поддержку на протяжении тяжелых трех месяцев после реабилитации. На снимке телеведущая, с несколько замученным видом, держит в руках букет белых тюльпанов. В комментариях подписчики поздравили Дану Борисову в ответ и пожелали большого счастья и всех благ. За полчаса с момента публикации пост набрал почти 3 тысячи отметок «Нравится» и 50 комментариев.
Ранее сообщалось, что Дана Борисова на своей странице в Instagram оскорбила отца своей дочери Полины Максима Оксенова. Она назвала его мелочным и мстительным.
Автор: Сергей Сидорин