Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018
exclusive / Шоу-бизнес

Анна Седокова поздравила девушек с 8 марта букетом на фоне отеля Парус в Дубае
Известная певица, дизайнер и телеведущая Анна Седокова поздравила девушек с 8 марта. На своей странице в социальной сети Instagram знаменитость опубликовала фото красных роз на фоне самой знаменитой гостиницы в Дубае – Паруса.

Анна Седокова поздравила девушек с 8 марта букетом на фоне отеля Парус в Дубае


По словам Седоковой, она счастлива, что есть этот праздник. Певица пожелала подписчицам, чтобы были возможности воплощать свои мечты. При этом не важно, полетят ли женщины в Дубай, выйдут замуж, родят ребенка или откроют небольшой ресторан. Главное, чтобы возможности были.

Подписчицы начали в ответ поздравлять Анну Седокову с Международным женским днем. Они пожелали своему кумиру искренней любви и огромного счастья.

Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что Анна Седокова очень скучает по младшей дочери Монике. Уже долгое время певица живет отдельно от ребенка, рожденного в браке с бизнесменом Максимом Чернявским.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 10:23
Читайте также
Руководитель «Нефтегаза» обвинил украинцев в
Синоптики рассказали, какая погода ждет Москву
Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили
В Черное море вошел десантный корабль США
Поздравления с 8 марта для женщин 2018: проза,
СМС поздравления с 8 марта короткие
Поздравление женщин с 8 марта в стихах
Сегодня в России отмечается Международный женский
Анастасия Волочкова оказалась владелицей дома и
В Украине развернули арест активов “Газпрома”
Ксению Собчак внесли в базу сайта «Миротворец»
До конца марта Мантуров ожидает принятия
Добавление комментария
Последние новости
08.03, 12:30 Ученые назвали секретные фразы, способные довести
08.03, 12:26 В Пулково сообщили, что самолет до Сыктывкара заминирован
08.03, 12:22 В Приморье пьяный мужчина изнасиловал пасынка на глазах
08.03, 12:15 Из шахты в Воркуте эвакуируют около 120 горняков из-за
08.03, 12:10 В Австралии на берег выбросило 150-килограммовую
08.03, 12:08 Пользователи криптобиржи Binance заподозрили хакерский
08.03, 12:08 iPhone 6 в России подешевел до 23 тысяч рублей
08.03, 12:04 Горящая под Новосибирском фура собрала огромную пробку в
08.03, 12:03 «Она не боится»: Ольга Бузова поставила новый мировой
08.03, 12:01 Очередная машина взорвалась на АЗС в Ставропольском крае
08.03, 11:53 Руководитель «Нефтегаза» обвинил украинцев в чрезмерном
08.03, 11:51 Синоптики рассказали, какая погода ждет Москву ближайшее
08.03, 11:48 Близкий друг Эммануила Виторгана рассказал о
08.03, 11:46 В Смоленской области рухнула крыша студенческого
08.03, 11:40 Тарзан подбодрил мужчин 8 марта снимком с полуголой
08.03, 11:31 Анастасия Волочкова показала поклонникам нового водителя
08.03, 11:19 Уфологи уверены, что собаки могут чувствовать
08.03, 11:17 Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили женщин с
08.03, 11:05 С 8 марта: Анастасия Самбурская поздравила подписчиц
08.03, 11:02 Стала известна дата выхода iPad Pro от Apple