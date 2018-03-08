Анна Седокова поздравила девушек с 8 марта букетом на фоне отеля Парус в Дубае
Известная певица, дизайнер и телеведущая Анна Седокова поздравила девушек с 8 марта. На своей странице в социальной сети Instagram знаменитость опубликовала фото красных роз на фоне самой знаменитой гостиницы в Дубае – Паруса.
По словам Седоковой, она счастлива, что есть этот праздник. Певица пожелала подписчицам, чтобы были возможности воплощать свои мечты. При этом не важно, полетят ли женщины в Дубай, выйдут замуж, родят ребенка или откроют небольшой ресторан. Главное, чтобы возможности были.
Подписчицы начали в ответ поздравлять Анну Седокову с Международным женским днем. Они пожелали своему кумиру искренней любви и огромного счастья.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что Анна Седокова очень скучает по младшей дочери Монике. Уже долгое время певица живет отдельно от ребенка, рожденного в браке с бизнесменом Максимом Чернявским.
По словам Седоковой, она счастлива, что есть этот праздник. Певица пожелала подписчицам, чтобы были возможности воплощать свои мечты. При этом не важно, полетят ли женщины в Дубай, выйдут замуж, родят ребенка или откроют небольшой ресторан. Главное, чтобы возможности были.
Подписчицы начали в ответ поздравлять Анну Седокову с Международным женским днем. Они пожелали своему кумиру искренней любви и огромного счастья.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что Анна Седокова очень скучает по младшей дочери Монике. Уже долгое время певица живет отдельно от ребенка, рожденного в браке с бизнесменом Максимом Чернявским.
Автор: Валерия Орлова