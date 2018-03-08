В Приморье пьяный мужчина изнасиловал пасынка на глазах у матери
В Приморье суд приговорил мужчину, который на глазах у матери изнасиловал пасынка, к 13 годам лишения свободы. Обвиняемый совершил преступление, когда был пьяный.
В ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что мужчина в момент совершения насильственных действий находился под воздействием алкоголя. Он был в квартире вместе с пасынком и его матерью. Отчим вел себя агрессивно, а потом не сдерживаясь напал на мальчика и совершил изнасилование. Мать ребенка стала свидетелем действий мужчины и незамедлительно обратилась с заявлением в полицейский участок.
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, который в итоге в ходе допроса признал свою вину. Суд вынес мужчине приговор. Теперь преступнику предстоит отбывать наказание на протяжении 13 лет в колонии со строгим режимом.
В ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что мужчина в момент совершения насильственных действий находился под воздействием алкоголя. Он был в квартире вместе с пасынком и его матерью. Отчим вел себя агрессивно, а потом не сдерживаясь напал на мальчика и совершил изнасилование. Мать ребенка стала свидетелем действий мужчины и незамедлительно обратилась с заявлением в полицейский участок.
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, который в итоге в ходе допроса признал свою вину. Суд вынес мужчине приговор. Теперь преступнику предстоит отбывать наказание на протяжении 13 лет в колонии со строгим режимом.
Автор: Элана Ал-Лами