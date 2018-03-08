Ученые назвали секретные фразы, способные довести женщину до оргазма
Ученые рассказали о секретных фразах, посредством которых можно ускорить процесс достижения женщиной оргазма. Вычислить нужные слова экспертам удалось посредством проведения опроса.
Исследования демонстрируют, что примерно в 33% от суммарного количества половых актов женщины успешно испытывают полноценный оргазм. Что до мужчин, то здесь интим завершается кульминацией намного чаще — примерно в 95% случаев. Эксперты уточняют, что для качественного финала требуется одновременное функционирование сразу нескольких физиологических, а также психологических систем человеческого организма.
Чтобы расположить даму к интиму и ускорить оргазм в процессе, научные работники призывают не забывать произносить слова любви, пускать в ходе комплименты, а также использовать нежные фразы об уважении. Впрочем, имеются и исключения, к примеру, некоторых дам больше возбуждают более грубые высказывания, и партнеру важно знать, что именно любит его женщина в постели, чтобы секс доставлял удовольствие обоим.
Исследования демонстрируют, что примерно в 33% от суммарного количества половых актов женщины успешно испытывают полноценный оргазм. Что до мужчин, то здесь интим завершается кульминацией намного чаще — примерно в 95% случаев. Эксперты уточняют, что для качественного финала требуется одновременное функционирование сразу нескольких физиологических, а также психологических систем человеческого организма.
Чтобы расположить даму к интиму и ускорить оргазм в процессе, научные работники призывают не забывать произносить слова любви, пускать в ходе комплименты, а также использовать нежные фразы об уважении. Впрочем, имеются и исключения, к примеру, некоторых дам больше возбуждают более грубые высказывания, и партнеру важно знать, что именно любит его женщина в постели, чтобы секс доставлял удовольствие обоим.
Автор: Марина Вебер