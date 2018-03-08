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Ученые назвали секретные фразы, способные довести женщину до оргазма
Ученые рассказали о секретных фразах, посредством которых можно ускорить процесс достижения женщиной оргазма. Вычислить нужные слова экспертам удалось посредством проведения опроса.

Ученые назвали секретные фразы, способные довести женщину до оргазма

Исследования демонстрируют, что примерно в 33% от суммарного количества половых актов женщины успешно испытывают полноценный оргазм. Что до мужчин, то здесь интим завершается кульминацией намного чаще — примерно в 95% случаев. Эксперты уточняют, что для качественного финала требуется одновременное функционирование сразу нескольких физиологических, а также психологических систем человеческого организма.

Чтобы расположить даму к интиму и ускорить оргазм в процессе, научные работники призывают не забывать произносить слова любви, пускать в ходе комплименты, а также использовать нежные фразы об уважении. Впрочем, имеются и исключения, к примеру, некоторых дам больше возбуждают более грубые высказывания, и партнеру важно знать, что именно любит его женщина в постели, чтобы секс доставлял удовольствие обоим.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 12:30
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