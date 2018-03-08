Появился список претендентов на звание «Всемирный автомобиль года»
Победитель мероприятия «Всемирный автомобиль года» будет назван в конце марта. На автовыставке в Швейцарии были оглашены модели, борющиеся за победу в этой номинации.
Также были показаны списки автомобилей, участвующие в других группах этого конкурса. В этом году члены жюри будет выбирать лучшую модель исключительно из претендентов категории SUV: Range Rover Velar, Mazda CX-5, Volvo XC60. Это произойдет в Нью-Йорке во время проведения там международного автосалона. Один из номинантов, а именно Volvo XC60 уже признан лучшим внедорожником в США.
Также существуют другие категории: «самый красивый дизайн», «лучший автомобиль для города», «лучшая экологичная машина», «лидер спорткаров», «представительский автомобиль». В прошлом году симпатии склонились в сторону Jaguar F-Pace, а в позапрошлом году по достоинству была оценена Mazda MX-5.
Также были показаны списки автомобилей, участвующие в других группах этого конкурса. В этом году члены жюри будет выбирать лучшую модель исключительно из претендентов категории SUV: Range Rover Velar, Mazda CX-5, Volvo XC60. Это произойдет в Нью-Йорке во время проведения там международного автосалона. Один из номинантов, а именно Volvo XC60 уже признан лучшим внедорожником в США.
Также существуют другие категории: «самый красивый дизайн», «лучший автомобиль для города», «лучшая экологичная машина», «лидер спорткаров», «представительский автомобиль». В прошлом году симпатии склонились в сторону Jaguar F-Pace, а в позапрошлом году по достоинству была оценена Mazda MX-5.
Автор: Северов Андрей