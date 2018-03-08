Близкий друг Эммануила Виторгана рассказал о новорожденной Этель
Близкий друг Эммануил Виторана Феликс Царикати рассказал журналистам о его новорожденной дочери, которую назвали Этель. По его словам, девочка похожа на 56-летнюю жену актера Ирину. К слову, несмотря на возраст, она родила самостоятельно.
Раньше жена Виторгана не могла родить, поскольку боролась с серьёзным заболеванием, предположительно, онкологией. Как рассказал Церикати, 78-летний Эммануил Виторган просто светится от счастья. Что касается его жены, то она до конца не понимает, что в их семье произошло долгожданное пополнение. У звездной четы есть няня, которую актер начал искать задолго до рождения дочери. Соответствующее объявление артист обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook. Он искал специалиста с медицинским образованием, имеющего опыт ухода за грудным ребенком. Тогда Эммануил Яковлевич не уточнил, для кого требуется няня.
Церикате пока не видел малышку, однако, как рассказали сами родители, она похожа на маму. Когда Виторган узнал о рождении дочери, то заплакал. Он и его супруга предпочитают не обращать внимания на все разговоры об их паре и поздних родах. Виторган согласился на зачатие ребенка только ради жены Ирины. Она мечтала родить очень много лет.
Раньше жена Виторгана не могла родить, поскольку боролась с серьёзным заболеванием, предположительно, онкологией. Как рассказал Церикати, 78-летний Эммануил Виторган просто светится от счастья. Что касается его жены, то она до конца не понимает, что в их семье произошло долгожданное пополнение. У звездной четы есть няня, которую актер начал искать задолго до рождения дочери. Соответствующее объявление артист обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook. Он искал специалиста с медицинским образованием, имеющего опыт ухода за грудным ребенком. Тогда Эммануил Яковлевич не уточнил, для кого требуется няня.
Церикате пока не видел малышку, однако, как рассказали сами родители, она похожа на маму. Когда Виторган узнал о рождении дочери, то заплакал. Он и его супруга предпочитают не обращать внимания на все разговоры об их паре и поздних родах. Виторган согласился на зачатие ребенка только ради жены Ирины. Она мечтала родить очень много лет.
Автор: Валерия Орлова