Пользователи криптобиржи Binance заподозрили хакерский взлом
Из-за того, что активы некоторых пользователей без их согласия были конвертированы в криптовалюту Viacoin по завышенному курсу, некоторые заподозрили криптобиржу Binance в хакерском взломе. Кроме того, с начала текущего года во второй раз стал невозможен вывод средств.
Представители биржи заявили, что заблокировали функцию вывода до окончания разбирательств. Данная проблема была зафиксирована только у пользователей API-ключей, которые имеют право подключать сторонние приложения (трейдинговые боты). Отмечается, что сотрудники биржи не уверены в атаке именно на криптобиржу.
На сегодняшний день Binance занимает третье место в мире по обороту биткоинов. Ее основатель Чангпенг Жао занял третье место в мире среди криптомиллиардеров. Его состояние эксперты журнала Forbes оценили в 1,1-2 млрд долларов. Капитализация криптовалюты Viacoin составляет 81,3 млн долларов. По этому показателю она занимает 139 место. В феврале разработчики Binance уже приостанавливали ее работу на сутки из-за подозрения в хакерской атаке. После проведения расследования выяснилось, что взлома не было.
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина снизилась на 5,19% на фоне иска против Coinbase.
Представители биржи заявили, что заблокировали функцию вывода до окончания разбирательств. Данная проблема была зафиксирована только у пользователей API-ключей, которые имеют право подключать сторонние приложения (трейдинговые боты). Отмечается, что сотрудники биржи не уверены в атаке именно на криптобиржу.
На сегодняшний день Binance занимает третье место в мире по обороту биткоинов. Ее основатель Чангпенг Жао занял третье место в мире среди криптомиллиардеров. Его состояние эксперты журнала Forbes оценили в 1,1-2 млрд долларов. Капитализация криптовалюты Viacoin составляет 81,3 млн долларов. По этому показателю она занимает 139 место. В феврале разработчики Binance уже приостанавливали ее работу на сутки из-за подозрения в хакерской атаке. После проведения расследования выяснилось, что взлома не было.
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина снизилась на 5,19% на фоне иска против Coinbase.
Автор: Сергей Сидорин