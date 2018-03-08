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Пользователи криптобиржи Binance заподозрили хакерский взлом
Из-за того, что активы некоторых пользователей без их согласия были конвертированы в криптовалюту Viacoin по завышенному курсу, некоторые заподозрили криптобиржу Binance в хакерском взломе. Кроме того, с начала текущего года во второй раз стал невозможен вывод средств.

Пользователи криптобиржи Binance заподозрили хакерский взлом


Представители биржи заявили, что заблокировали функцию вывода до окончания разбирательств. Данная проблема была зафиксирована только у пользователей API-ключей, которые имеют право подключать сторонние приложения (трейдинговые боты). Отмечается, что сотрудники биржи не уверены в атаке именно на криптобиржу.

На сегодняшний день Binance занимает третье место в мире по обороту биткоинов. Ее основатель Чангпенг Жао занял третье место в мире среди криптомиллиардеров. Его состояние эксперты журнала Forbes оценили в 1,1-2 млрд долларов. Капитализация криптовалюты Viacoin составляет 81,3 млн долларов. По этому показателю она занимает 139 место. В феврале разработчики Binance уже приостанавливали ее работу на сутки из-за подозрения в хакерской атаке. После проведения расследования выяснилось, что взлома не было.

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина снизилась на 5,19% на фоне иска против Coinbase.

Автор: Сергей Сидорин
Вчера, 12:08
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