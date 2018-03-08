Из-за снегопада в Саратовской области введен режим ЧС
В Энгельсском муниципальном районе, входящем в состав Саратовской области, на официальной основе введен режим ЧС. Соответствующими сведениями делятся СМИ, ссылаясь на заявления администрации района.
Ввести в районе режим чрезвычайной ситуации решил в четверг, 8 марта, Александр Стрелюхин, стоящий во главе муниципального образования. Свою позицию чиновник озвучил в рамках проходившей сегодня комиссии по предотвращению ЧС непосредственно в Энгельсском районе. Отмечается, что причиной таких мер со стороны администрации стали интенсивные снегопады, наблюдаемые в регионе, из-за чего создаются опасные условия для местных жителей.
В период действия ЧС и неблагоприятных погодных условий местные коммунальные службы должны трудиться в усиленном режиме. В частности, как пояснили в администрации Энгельсского района, сейчас непосредственно в уборке снега задействованы все доступные ресурсы.
Ранее, как сообщали “Актуальные новости”, непогода также послужила причиной штормового предупреждения для жителей Петербурга.
Ввести в районе режим чрезвычайной ситуации решил в четверг, 8 марта, Александр Стрелюхин, стоящий во главе муниципального образования. Свою позицию чиновник озвучил в рамках проходившей сегодня комиссии по предотвращению ЧС непосредственно в Энгельсском районе. Отмечается, что причиной таких мер со стороны администрации стали интенсивные снегопады, наблюдаемые в регионе, из-за чего создаются опасные условия для местных жителей.
В период действия ЧС и неблагоприятных погодных условий местные коммунальные службы должны трудиться в усиленном режиме. В частности, как пояснили в администрации Энгельсского района, сейчас непосредственно в уборке снега задействованы все доступные ресурсы.
Ранее, как сообщали “Актуальные новости”, непогода также послужила причиной штормового предупреждения для жителей Петербурга.
Автор: Марина Вебер