Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили женщин с праздником
Президент РФ Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев поздравили всех женщин страны с 8 марта. Глава государства поделился отрывком стихотворения Андрея Деменетьева, который получил название «Все женщины прекрасны».
Путин считает, что женщины обладают самым верным сердцем, а самым пронзительным является их прощение. Кроме этого, президент подчеркнул, насколько безграничной является материнская любовь. Он рад, что существует такой хороший повод, чтобы в очередной раз высказать своё уважение по отношению к представительницам прекрасного пола.
Россиянок поздравил и Дмитрий Медведев. В своём официальном обращении премьер поблагодарил женщин, которые окутывают мир красотой, заботой и теплом. По словам политика, необходимо, чтобы представительницы прекрасного меньше уставали и больше улыбались.
Путин считает, что женщины обладают самым верным сердцем, а самым пронзительным является их прощение. Кроме этого, президент подчеркнул, насколько безграничной является материнская любовь. Он рад, что существует такой хороший повод, чтобы в очередной раз высказать своё уважение по отношению к представительницам прекрасного пола.
Россиянок поздравил и Дмитрий Медведев. В своём официальном обращении премьер поблагодарил женщин, которые окутывают мир красотой, заботой и теплом. По словам политика, необходимо, чтобы представительницы прекрасного меньше уставали и больше улыбались.
Автор: Валерия Орлова