С 8 марта: Анастасия Самбурская поздравила подписчиц лесбийским поцелуем
Настасья Самбурская поздравила с Международным днем 8 марта своих подписчиков Instagram лесбийским фотоснимком. Скандально известная актриса разместила фотографию, на которой запечатлен ее поцелуй с девушкой.
В микроблоге артистки появились теплые слова поздравлений, адресованных представительницам прекрасного пола. Также Самбурская уточнила, что снимок, на котором она целуется с девушкой в губы, сделан 10 лет назад. Актриса пожелала подписчицам солнца и любви. Кроме того, звезда телеэкранов отметила, что женщины являются самыми лучшими существами на Земле.
Поклонники ответили на поздравления Настасьи Самбурской добрыми пожеланиями и стихотворениями, но также отметили, что их очень удивила публикация звезды. Некоторые вообще негативно восприняли фотографию знаменитости, посчитав такой шаг недопустимым.
Напомним, Настасья Самбурская обвинила Викторию Боню в «пиаре за ее счет».
В микроблоге артистки появились теплые слова поздравлений, адресованных представительницам прекрасного пола. Также Самбурская уточнила, что снимок, на котором она целуется с девушкой в губы, сделан 10 лет назад. Актриса пожелала подписчицам солнца и любви. Кроме того, звезда телеэкранов отметила, что женщины являются самыми лучшими существами на Земле.
Поклонники ответили на поздравления Настасьи Самбурской добрыми пожеланиями и стихотворениями, но также отметили, что их очень удивила публикация звезды. Некоторые вообще негативно восприняли фотографию знаменитости, посчитав такой шаг недопустимым.
Напомним, Настасья Самбурская обвинила Викторию Боню в «пиаре за ее счет».
Автор: Элана Ал-Лами