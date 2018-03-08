Синоптики рассказали, какая погода ждет Москву ближайшее время
Синоптики рассказали, какой погоды стоит ждать жителям и гостям Москвы в этот четверг, 8 марта. В центре “Фобос” поделились, что в столице будет солнечно, но температура по-прежнему окажется зимней.
В частности, столбик термометра в дневную пору может опуститься до -4 градусов, хотя в этот период непосредственно в Москве будет достаточно солнечно и сухо. Иногда возможна незначительная облачность, местами также ожидаются небольшие осадки в виде снега, и в целом холодная погода продолжит ослабевать. Что до Подмосковья, то здесь температура воздуха может опускаться от -1 градуса до -6.
В Москве на 8 марта прогнозируют восточный ветер, чьи порывы в течение дня не должны превышать скорость в 8 м/с. Атмосферное давление должно повышаться, хоть и слабыми темпами, а его максимум составит 746 мм ртутного столба. В целом синоптики ожидают, что первым по-настоящему весенним днем может оказаться 10 марта. На праздничные дни воздействие на погодные условия столичного региона оказывает западный циклон.
В частности, столбик термометра в дневную пору может опуститься до -4 градусов, хотя в этот период непосредственно в Москве будет достаточно солнечно и сухо. Иногда возможна незначительная облачность, местами также ожидаются небольшие осадки в виде снега, и в целом холодная погода продолжит ослабевать. Что до Подмосковья, то здесь температура воздуха может опускаться от -1 градуса до -6.
В Москве на 8 марта прогнозируют восточный ветер, чьи порывы в течение дня не должны превышать скорость в 8 м/с. Атмосферное давление должно повышаться, хоть и слабыми темпами, а его максимум составит 746 мм ртутного столба. В целом синоптики ожидают, что первым по-настоящему весенним днем может оказаться 10 марта. На праздничные дни воздействие на погодные условия столичного региона оказывает западный циклон.
Автор: Марина Вебер