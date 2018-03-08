Руководитель «Нефтегаза» обвинил украинцев в чрезмерном потреблении газа
Руководитель «Нефтегаза» Андрей Коболев назвал свое видение тяжелой экономической ситуации в компании. Он обвинил украинцев в чрезмерном потреблении газа, а также политиков, которые были у власти в прошлом.
Во время нефтегазовой конференции CERAWeek Коболев отметил, что Украина долгое время была в замкнутом круге, связанного с потреблением газа из России. Это связано с тем, что при власти до этого были политики-популисты, которые поддерживались из Москвы. Данные правители использовали два принципа – Украина производит очень дешевый газ и должна покупать топливо исключительно у России. Все это привело к тому, что в Украине сложилось неэкономное энергопотребление – одно домохозяйство потребляло в шесть раз больше топлива на один квадратный метр, чем в любом другом европейском государстве.
Расточительное потребление было связано с тем, что население получало газ со скидкой в 95%.
Ранее представители «Газпрома» объяснили возвращение «Нефтегазу» оплаты поставок на газ.
Во время нефтегазовой конференции CERAWeek Коболев отметил, что Украина долгое время была в замкнутом круге, связанного с потреблением газа из России. Это связано с тем, что при власти до этого были политики-популисты, которые поддерживались из Москвы. Данные правители использовали два принципа – Украина производит очень дешевый газ и должна покупать топливо исключительно у России. Все это привело к тому, что в Украине сложилось неэкономное энергопотребление – одно домохозяйство потребляло в шесть раз больше топлива на один квадратный метр, чем в любом другом европейском государстве.
Расточительное потребление было связано с тем, что население получало газ со скидкой в 95%.
Ранее представители «Газпрома» объяснили возвращение «Нефтегазу» оплаты поставок на газ.
Автор: Сергей Сидорин