Ученые просканировали любовь и показали ее на фото
Уже не раз ученые пытались объяснить любовь c научной точки зрения. Американские антропологи запечатлели то, как данное чувство отображается в мозге человека.
На выбор потенциального объекта оказывает влияние огромное количество биологических и социальных факторов. Нередко человек влюбляется в того, кто похож на его родителей или близких друзей. Немаловажными являются темперамент и внешность. Исследователи не считают, что любовь представляет собой болезнь Американские специалисты провели анализ мозговой деятельности влюбленных с помощью МРТ. В результате удалось выяснить, что чувство любви способствует активации дофаминовой системы.
Дофамином называют гормон счастья. Он вырабатывается органом ЦНС в огромном количестве, когда человек получает оргазм во время секса или удовольствие от употребления вкусной еды. Дофамин помогает мозгу запомнить приятные ощущения. При влюбленности гормон вырабатывается в вентральной покрышке органа. Он заставляет сконцентрировать всё внимание человека на потенциальном объекте любви.
Как считают исследователи, романтическое влечение может продолжаться до 18 месяцев. Уже на 8 месяце появляется чувство привязанности и страсти.
На выбор потенциального объекта оказывает влияние огромное количество биологических и социальных факторов. Нередко человек влюбляется в того, кто похож на его родителей или близких друзей. Немаловажными являются темперамент и внешность. Исследователи не считают, что любовь представляет собой болезнь Американские специалисты провели анализ мозговой деятельности влюбленных с помощью МРТ. В результате удалось выяснить, что чувство любви способствует активации дофаминовой системы.
Дофамином называют гормон счастья. Он вырабатывается органом ЦНС в огромном количестве, когда человек получает оргазм во время секса или удовольствие от употребления вкусной еды. Дофамин помогает мозгу запомнить приятные ощущения. При влюбленности гормон вырабатывается в вентральной покрышке органа. Он заставляет сконцентрировать всё внимание человека на потенциальном объекте любви.
Как считают исследователи, романтическое влечение может продолжаться до 18 месяцев. Уже на 8 месяце появляется чувство привязанности и страсти.
Автор: Валерия Орлова