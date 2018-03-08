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На автосалоне в Женеве дебютировал кроссовер BMW X4 новой генерации
В рамках автошоу в Женеве состоялся официальный дебют новой генерации кроссовера BMW X4 от баварского производителя. Некоторые детали экстерьера и интерьер авто позаимствовало у BMW X3.

На автосалоне в Женеве дебютировал кроссовер BMW X4 новой генерации

Хотя BMW X4 использует ту же платформу, что и у BMW X3, он по своим габаритам несколько опережает предшественника. Благодаря использованию алюминия удалось сократить вес кроссовера на 50 кг, также были заметно улучшены его аэродинамические характеристики. Объем багажника новинки достигает 525 л. В силовую линейку авто входит бензиновый агрегат объемом 2.0 литра, способный выдавать 184 и 252 лошадиные силы. Кроме того, доступен турбодизель аналогичного литража, однако его мощность достигает 190 или 231 “лошадки”. Ожидается наличие еще одного дизельного “движка”, однако на 3.0 литра, а генерировать он сможет до 265 “лошадей”. В “заряженной” модификации мощность кроссовера окажется увеличена. Привод для модели доступен только полный.

Список оснащения BMW X4 включает круиз-контроль, камеру для кругового обзора, панорамный люк, развлекательную систему и множество функций для безопасности.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 15:59
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