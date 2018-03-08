Pininfarina анонсировала выпуск водородного суперкара
Pininfarina объявила о выпуске суперкара на водороде. Новинку продемонстрировали в 2016 году, при этом сам производитель не анонсировал серийность автомобиля, разработка модели производилась в экспериментальных целях.
На автосалоне в Женеве в текущем году автокорпорация сообщила о выпуске 12 экземпляров. Сравнительно с автоконцептом, можно говорить об увеличении предсерийной версии H2 Speed до 4730 (по длине) и 1113 мм по высоте. В автокомпании пояснили такое нововведение срочной перекомпоновкой из-за шин Michelin Pilot Sport. Модельная масса сохранила свой старый показатель.
Разработчиком силовой установки выступила корпорация GreenGT (Швейцария). Ее мощность демонстрировала показатель 500 л.с. Модель до 100 км/ч разгоняется за 3,4 секунды. В своем скоростном максимуме достигается 300 км/ч. Объем бака для водорода увеличился с 6,1 до 8,6 кг. Каждый из экземпляров оценивается в 2,5 миллиона долларов.
На автосалоне в Женеве в текущем году автокорпорация сообщила о выпуске 12 экземпляров. Сравнительно с автоконцептом, можно говорить об увеличении предсерийной версии H2 Speed до 4730 (по длине) и 1113 мм по высоте. В автокомпании пояснили такое нововведение срочной перекомпоновкой из-за шин Michelin Pilot Sport. Модельная масса сохранила свой старый показатель.
Разработчиком силовой установки выступила корпорация GreenGT (Швейцария). Ее мощность демонстрировала показатель 500 л.с. Модель до 100 км/ч разгоняется за 3,4 секунды. В своем скоростном максимуме достигается 300 км/ч. Объем бака для водорода увеличился с 6,1 до 8,6 кг. Каждый из экземпляров оценивается в 2,5 миллиона долларов.
Автор: Сёмина Виктория