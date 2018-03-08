Компания Samsung зарегистрировала патент на гибрид телефона и планшета
Южнокорейский производитель электроники Samsung занимается разработкой универсального гибрида, трансформируемого в телефон или планшет. Патент, описывающий этот гаджет, был зарегистрирован в США.
В заявительных документах на регистрацию прототип носит название «Display device», они были поданы к завершению 2016 года, а одобрение прошли только в этом году. Инженеры предлагают покупателю изделие, имеющее специальный механизм складывания. В сложенном положении – это смартфон, а разложив его, получается полноценный планшет. Гаджет делится пополам подобно книге или листку бумаги. На чертежах можно заметить встроенную камеру, которая, в зависимости от формы, может быть, как задней, так и передней. Имеется порт для Micro-USB провода.
Исследованная документация не раскрывает других подробностей технического устройства. Пойдет ли прототип в серию, как будет называться и на какой стадии находится разработка также покрыто тайной.
В заявительных документах на регистрацию прототип носит название «Display device», они были поданы к завершению 2016 года, а одобрение прошли только в этом году. Инженеры предлагают покупателю изделие, имеющее специальный механизм складывания. В сложенном положении – это смартфон, а разложив его, получается полноценный планшет. Гаджет делится пополам подобно книге или листку бумаги. На чертежах можно заметить встроенную камеру, которая, в зависимости от формы, может быть, как задней, так и передней. Имеется порт для Micro-USB провода.
Исследованная документация не раскрывает других подробностей технического устройства. Пойдет ли прототип в серию, как будет называться и на какой стадии находится разработка также покрыто тайной.
Автор: Северов Андрей