В Самарской области водитель Toyota погиб, влетев под грузовик Volvo
В Самарской области произошло смертельное ДТП, участниками которого стали легковой автомобиль Toyota и грузовик марки Volvo. В результате аварии погиб водитель первого транспортного средства. Инцидент был зафиксирован сегодня, 8 марта, в утреннее время в Красноярском районе.
Водитель Toyota Camry нарушил ПДД, не выбрав допустимую дистанцию движения. Он влетел под большегруз Volvo, который ехал впереди. В итоге мужчина оказался зажат в собственном автомобиле. Его смерть наступила до прибытия на место аварии бригады скорой помощи.
О состоянии здоровья второго автомобилиста ничего не сообщается. Сотрудники полиции занимаются установлением всех обстоятельств случившегося в рамках проводимой проверки.
Водитель Toyota Camry нарушил ПДД, не выбрав допустимую дистанцию движения. Он влетел под большегруз Volvo, который ехал впереди. В итоге мужчина оказался зажат в собственном автомобиле. Его смерть наступила до прибытия на место аварии бригады скорой помощи.
О состоянии здоровья второго автомобилиста ничего не сообщается. Сотрудники полиции занимаются установлением всех обстоятельств случившегося в рамках проводимой проверки.
Автор: Валерия Орлова