Очередная машина взорвалась на АЗС в Ставропольском крае
На АЗС в Пятигорске в Ставропольском крае взорвалась очередная машина. Сведения о происшествии появились в соцсети Instagram.
Пользователи Сети рассказали о том, что инцидент произошел вечером в среду в 20:00. Автомобиль марки ВАЗ-2106 взорвался в момент заправки газом. В публикации уточняется, что пострадавшие в происшествии отсутствуют. Работники АЗС совместными усилиями отечественную машину откатили и потушили возгорание. Автор сообщения прикрепил фотоснимок, на котором можно рассмотреть автомобиль в дыму.
Аналогичная ситуация была зарегистрирована в Минводах. Случай произошел около 7 дней назад. Тогда на АЗС произошел взрыв иномарки. Был нанесен ущерб нескольким машинам, находящимся рядом.
Пользователи Сети рассказали о том, что инцидент произошел вечером в среду в 20:00. Автомобиль марки ВАЗ-2106 взорвался в момент заправки газом. В публикации уточняется, что пострадавшие в происшествии отсутствуют. Работники АЗС совместными усилиями отечественную машину откатили и потушили возгорание. Автор сообщения прикрепил фотоснимок, на котором можно рассмотреть автомобиль в дыму.
Аналогичная ситуация была зарегистрирована в Минводах. Случай произошел около 7 дней назад. Тогда на АЗС произошел взрыв иномарки. Был нанесен ущерб нескольким машинам, находящимся рядом.
Автор: Элана Ал-Лами