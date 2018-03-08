В Смоленской области рухнула крыша студенческого общежития
В экстренных службах сообщили, что в городе Рославль Смоленской области рухнула крыша студенческого общежития сельскохозяйственного техникума. В результате инцидент никто не пострадал.
Происшествие случилось на улице Пушкина вечером 7 марта. Шифер, облицовка и деревянное перекрытие четырехэтажного здания не выдержали большого количества снега. В тот же вечер рабочие разобрали крышу и очистили кровлю от снежного покрытия.
Восстановительные работы должны завершится до 10 марта.
Происшествие случилось на улице Пушкина вечером 7 марта. Шифер, облицовка и деревянное перекрытие четырехэтажного здания не выдержали большого количества снега. В тот же вечер рабочие разобрали крышу и очистили кровлю от снежного покрытия.
Восстановительные работы должны завершится до 10 марта.
Автор: Сергей Сидорин