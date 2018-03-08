В Саратове пьяный мужчина набросился с ножом на продавца магазина
В Саратове нетрезвый посетитель с ножом набросился на 42-летнего продавца местного магазина. В итоге потерпевшему жителю города потребовалась госпитализация.
Отмечено происшествие в Саратове вечером среды, 7 марта, в одной из торговых точек, размещенных на улице Вавилова. Магазин посетил пьяный мужчина, и в итоге между ним и 42-летним продавцом начался спор. Неизвестно, что именно послужило причиной стычки, однако в процессе подозреваемый достал оказавшийся при нем нож и нанес оппоненту удар в область груди. Напарник раненного мужчины нажал тревожную кнопку, вследствие чего на место прибыли представители Росгвардии.
Задержать нападавшего оперативно среагировавшим стражам порядка удалось непосредственно на месте, а оказался им 39-летний гражданин, в прошлом имевший судимость. Кроме того, было подтверждено, что на момент случившегося злоумышленник был пьян. Сейчас соответствующими органами устанавливаются обстоятельства происшествия, а потерпевший после конфликта оказался в больнице, однако сведения о его состоянии источниками не предоставляются.
Отмечено происшествие в Саратове вечером среды, 7 марта, в одной из торговых точек, размещенных на улице Вавилова. Магазин посетил пьяный мужчина, и в итоге между ним и 42-летним продавцом начался спор. Неизвестно, что именно послужило причиной стычки, однако в процессе подозреваемый достал оказавшийся при нем нож и нанес оппоненту удар в область груди. Напарник раненного мужчины нажал тревожную кнопку, вследствие чего на место прибыли представители Росгвардии.
Задержать нападавшего оперативно среагировавшим стражам порядка удалось непосредственно на месте, а оказался им 39-летний гражданин, в прошлом имевший судимость. Кроме того, было подтверждено, что на момент случившегося злоумышленник был пьян. Сейчас соответствующими органами устанавливаются обстоятельства происшествия, а потерпевший после конфликта оказался в больнице, однако сведения о его состоянии источниками не предоставляются.
Автор: Марина Вебер