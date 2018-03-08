Составлен Топ мужчин, родившихся 8 марта
8 марта поздравления принимают не только женщины, но и мужчины, которые отмечают день рождения. В их число вошли актер Виктор Добронравов, танцовщик Сергей Глушко и певец Макс Барских.
По словам Виктора Добронравова, в школе на 8 марта ему даже дарили открытки, в которых находились поздравления женщинам. Будущий актер не обижался на одноклассников, а наоборот радовался, что его к его персоне существует такое повышенное внимание. Почти каждый день рождения Виктор Добронравов в силу профессии проводит на сцене.
К ажиотажу, связанному с 8 марта, Тарзан, являющийся супругом певицы Наташи Королевой, относится скептически. Он считает, что женщин нужно радовать не один день в году, а регулярно. Несмотря на свои взгляды, жену артист поздравляет. Несколько лет назад он устроил Королёвой купание с акулами, а после подарил кольцо с жемчужиной.
Певец Макс Барских рассказывает, что на его день рождения всегда выходной. Этот факт очень радует артиста. Когда он идет по улице, то видит красивых улыбающихся женщин. Если говорить о подарках, то тут ситуация напоминает взаимообмен. Барских вспоминает, что в школьном возрасте, он дарил цветы не только одноклассницам, но и маме. Последняя в ответ говорила, что самый лучший презент в жизни женщина сделала себе сама, родив сына.
По словам Виктора Добронравова, в школе на 8 марта ему даже дарили открытки, в которых находились поздравления женщинам. Будущий актер не обижался на одноклассников, а наоборот радовался, что его к его персоне существует такое повышенное внимание. Почти каждый день рождения Виктор Добронравов в силу профессии проводит на сцене.
К ажиотажу, связанному с 8 марта, Тарзан, являющийся супругом певицы Наташи Королевой, относится скептически. Он считает, что женщин нужно радовать не один день в году, а регулярно. Несмотря на свои взгляды, жену артист поздравляет. Несколько лет назад он устроил Королёвой купание с акулами, а после подарил кольцо с жемчужиной.
Певец Макс Барских рассказывает, что на его день рождения всегда выходной. Этот факт очень радует артиста. Когда он идет по улице, то видит красивых улыбающихся женщин. Если говорить о подарках, то тут ситуация напоминает взаимообмен. Барских вспоминает, что в школьном возрасте, он дарил цветы не только одноклассницам, но и маме. Последняя в ответ говорила, что самый лучший презент в жизни женщина сделала себе сама, родив сына.
Автор: Валерия Орлова