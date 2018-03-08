Горящая под Новосибирском фура собрала огромную пробку в обе стороны
Горящая под Новосибирском фура спровоцировала огромную пробку в обе стороны. Инцидент зафиксирован на одном из участков трассы Коченевского района.
Сообщается, что возгорание фургона наблюдается на выезде из поселка Чик. В Сети появились комментарии очевидцев произошедшего с выложенными фотографиями с места событий, на которых видно, что авто сгорело практически полностью в его кузовной части.
Это, в свою очередь, сильно затруднило транспортное движение с образованием огромной пробки, растянувшейся на три километра. К настоящему моменту огонь уже потушили, сведений о возможных пострадавших не поступало. Пока не выяснены причины возгорания грузового авто.
Сообщается, что возгорание фургона наблюдается на выезде из поселка Чик. В Сети появились комментарии очевидцев произошедшего с выложенными фотографиями с места событий, на которых видно, что авто сгорело практически полностью в его кузовной части.
Это, в свою очередь, сильно затруднило транспортное движение с образованием огромной пробки, растянувшейся на три километра. К настоящему моменту огонь уже потушили, сведений о возможных пострадавших не поступало. Пока не выяснены причины возгорания грузового авто.
Автор: Сёмина Виктория