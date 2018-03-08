Уфолог: Пришельцы намерены уничтожить Вашингтон
В планах пришельцев в скором будущем стереть Вашингтон с лица Земли. Такого мнения придерживаются уфологи, которые ведут наблюдение за активностью различных НЛО, замечаемых в том числе и у Пентагона.
Джейджер Купер за событиями с участием НЛО ведет наблюдения еще с 1969 года. Проанализировав все инциденты, активность пришельцев и случаи их появления, уфологу удалось составить своего рода карту мест, по которым внеземной разум нанесет первые удары. В своих расчетах эксперт полагался на сведения от Пентагона, а также на материалы, предоставленные коллегами из США и Великобритании. Купер убежден, что первой целью пришельцев станет Вашингтон.
В течение последнего года уфолог сумел зафиксировать порядка шести странных вспышек, имевших неизвестное происхождение. Мужчина убежден, что это спровоцировано действиями НЛО, однако агентства вроде NASA и правительство это всячески скрывают от общественности. Также для разъяснения ситуации Купер обратился к своему известному коллеге Скотту Уорингу.
Джейджер Купер за событиями с участием НЛО ведет наблюдения еще с 1969 года. Проанализировав все инциденты, активность пришельцев и случаи их появления, уфологу удалось составить своего рода карту мест, по которым внеземной разум нанесет первые удары. В своих расчетах эксперт полагался на сведения от Пентагона, а также на материалы, предоставленные коллегами из США и Великобритании. Купер убежден, что первой целью пришельцев станет Вашингтон.
В течение последнего года уфолог сумел зафиксировать порядка шести странных вспышек, имевших неизвестное происхождение. Мужчина убежден, что это спровоцировано действиями НЛО, однако агентства вроде NASA и правительство это всячески скрывают от общественности. Также для разъяснения ситуации Купер обратился к своему известному коллеге Скотту Уорингу.
Автор: Марина Вебер