В Австралии на берег выбросило 150-килограммовую неизвестную рыбу
Огромная рыба была найдена вымытой на берегу во вторник на пляже Муор-Парк, расположенном на центральном побережье Квинсленда к северу от Бундаберга в Австралии. Ее масса составляла около 150 килограммов.
Рыбу обнаружили пара местных жителей во время прогулки по побережью. Мужчина отмечает, что никогда не видел такого существа. Он считает, что рыбу выбросило на берег при приливе. Другие очевидцы рассказывают, что это хвост какого-то большого животного. Свидетели отмечают, что на существе не было никаких видимых признаков травмы, и оно умерло совсем недавно.
Пары, которые отдыхали в этом районе, спотыкались об рыбу, идя по песчаному пляжу на полпути между отметкой высокого и низкого приливов.
Фото находки доступны по ссылке.
Рыбу обнаружили пара местных жителей во время прогулки по побережью. Мужчина отмечает, что никогда не видел такого существа. Он считает, что рыбу выбросило на берег при приливе. Другие очевидцы рассказывают, что это хвост какого-то большого животного. Свидетели отмечают, что на существе не было никаких видимых признаков травмы, и оно умерло совсем недавно.
Пары, которые отдыхали в этом районе, спотыкались об рыбу, идя по песчаному пляжу на полпути между отметкой высокого и низкого приливов.
Фото находки доступны по ссылке.
Автор: Сергей Сидорин