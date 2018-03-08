iPhone 6 в России подешевел до 23 тысяч рублей
В России iPhone 6 с 32 ГБ памяти можно приобрести за 23 тысячи рублей. Таким образом, смартфон заметно снизился в цене. Исследование рынка проводилось с помощью системы «Яндекс.Маркет».
В процессе изучения эксперты учитывали не только смартфоны, которые получили сертификацию для продажи в России, но и имеющие официальную гарантию производителя. Снижение стоимости на iPhone 6 наблюдается в большинстве торговых точек. В том числе это касается крупных сетей «Связной», «М. Видео», «Эльдорадо», DNS. Эксперты надеются, что россияне раскупят остатки «яблочного» гаджета быстрее, чем представители антимонопольной службы обвинят ритейлеров в сговоре.
Обновленный смартфон появился в официальной рознице летом прошлого года. Тогда iPhone 6 получил ценник 27 тысяч рублей. Новая модель обзавелась увеличенным объёмом встроенного хранилища. Вероятно, купертиновцы решились на ее выпуск после исчезновения с прилавков iPhone 5s.
В процессе изучения эксперты учитывали не только смартфоны, которые получили сертификацию для продажи в России, но и имеющие официальную гарантию производителя. Снижение стоимости на iPhone 6 наблюдается в большинстве торговых точек. В том числе это касается крупных сетей «Связной», «М. Видео», «Эльдорадо», DNS. Эксперты надеются, что россияне раскупят остатки «яблочного» гаджета быстрее, чем представители антимонопольной службы обвинят ритейлеров в сговоре.
Обновленный смартфон появился в официальной рознице летом прошлого года. Тогда iPhone 6 получил ценник 27 тысяч рублей. Новая модель обзавелась увеличенным объёмом встроенного хранилища. Вероятно, купертиновцы решились на ее выпуск после исчезновения с прилавков iPhone 5s.
Автор: Валерия Орлова