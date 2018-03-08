Из шахты в Воркуте эвакуируют около 120 горняков из-за задымления
В Воркуте на шахте «Комсомольская» произошло задымление. В связи с этим около 1200 рабочих эвакуируют на поверхность. Об этом рассказали в экстренных службах.
Имеется информация, что на предприятие вышло из строя электрооборудование. В итоге произошло задымление проводки.
О пострадавших ничего не сообщается. Работников шахты, находящихся в забое, продолжают поднимать на поверхность.
Имеется информация, что на предприятие вышло из строя электрооборудование. В итоге произошло задымление проводки.
О пострадавших ничего не сообщается. Работников шахты, находящихся в забое, продолжают поднимать на поверхность.
Автор: Валерия Орлова