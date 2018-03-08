В Санкт-Петербурге автобус переехал женщину
В Санкт-Петербурге 8 марта произошло трагическое ДТП с участием автобуса, в котором умерла женщина под колесами транспортного средства. Сведения о происшествии с летальным исходом предоставляет пресс-служба УГИБДД по городу и Ленинградской области. Информация стала известна от интернет-издания IReactor.
Пострадавшая в ночное время находилась в зоне регулируемого пешеходного перехода. Женщина в Колпинском районе переходила через дорогу в положенном месте, на перекрестке улиц Тверской и Ремизова. За рулем автобуса марки «ЛиАЗ» был мужчина. Он осуществил наезд на 43-летнюю гражданку, которая в результате скончалась под колесами автобуса.
По факту произошедшего ДТП в Петербурге осуществляется проверка. Вопрос о заведении уголовного дела решается.
Пострадавшая в ночное время находилась в зоне регулируемого пешеходного перехода. Женщина в Колпинском районе переходила через дорогу в положенном месте, на перекрестке улиц Тверской и Ремизова. За рулем автобуса марки «ЛиАЗ» был мужчина. Он осуществил наезд на 43-летнюю гражданку, которая в результате скончалась под колесами автобуса.
По факту произошедшего ДТП в Петербурге осуществляется проверка. Вопрос о заведении уголовного дела решается.
Автор: Элана Ал-Лами