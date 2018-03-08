В Сбербанке женщин с 8 марта поздравил робот
В одном из отделений Сбербанка, размещенных в Москве, посетительниц с 8 марта поздравлял робот. В честь Международного женского дня последний вручил дамам, посетившим банк, цветы.
Многие посетительницы отделения Сбербанка были удивлены, когда встречал их робот отечественного производства. Машина оказалась в состоянии с высокой точностью определять пол, а также возраст клиентов. Всех женщин робот засыпал комплиментами и поздравлениями, а также вручал им цветы.
Как пояснили сотрудники пресс-службы Сбербанка, обычно у данного робота несколько другое назначение. В частности, он помогает посетителям отделения выбрать нужное окно для обращения или рассказывает о ключевых услугах, предлагаемых банком. Однако в честь 8 марта его функционал решили немного расширить, чтобы впечатлить дам и поздравить их с Международным женским днем столь нестандартным способом.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, с 8 марта женщин поздравили Владимир Путин, а также Дмитрий Медведев.
Многие посетительницы отделения Сбербанка были удивлены, когда встречал их робот отечественного производства. Машина оказалась в состоянии с высокой точностью определять пол, а также возраст клиентов. Всех женщин робот засыпал комплиментами и поздравлениями, а также вручал им цветы.
Как пояснили сотрудники пресс-службы Сбербанка, обычно у данного робота несколько другое назначение. В частности, он помогает посетителям отделения выбрать нужное окно для обращения или рассказывает о ключевых услугах, предлагаемых банком. Однако в честь 8 марта его функционал решили немного расширить, чтобы впечатлить дам и поздравить их с Международным женским днем столь нестандартным способом.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, с 8 марта женщин поздравили Владимир Путин, а также Дмитрий Медведев.
Автор: Марина Вебер