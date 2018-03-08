В Пулково сообщили, что самолет до Сыктывкара заминирован
В петербургском аэропорту «Пулково» сообщили, что пассажирский самолет, который должен был вылететь несколько часов назад в Сыктывкар, заминирован. В связи с этим отправку пришлось задержать. О том, что в воздушном судне, которое принадлежит компании «Нордавиа», находится взрывное устройство, сообщил неизвестный.
Самолет должен был отправиться в столицу Коми в 10:15 утра. Сейчас компетентные службы проверяют воздушное судно. После поступления сообщения о минировании всех 119 пассажиров быстро эвакуировали.
Если верить информации, отображающейся на табло в Пулково, то рейс отправится в 14:30 по местному времени.
Самолет должен был отправиться в столицу Коми в 10:15 утра. Сейчас компетентные службы проверяют воздушное судно. После поступления сообщения о минировании всех 119 пассажиров быстро эвакуировали.
Если верить информации, отображающейся на табло в Пулково, то рейс отправится в 14:30 по местному времени.
Автор: Валерия Орлова