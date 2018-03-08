Петр Порошенко предсказал России развал после газового спора
В интервью журналистам президент Украины Петр Порошенко предсказал России развал после газового спора между «Газпромом» и «Нефтегазом». Также он обвинил Москву в несоблюдении норм международного законодательства.
Отвечая на вопрос о газовом споре Порошенко отошел от темы и рассказал журналистам о судебных спорах в ООН по вопросу Крыма. Он отметил, что поскольку Россия не соблюдает законы, то с этим нельзя мириться и РФ должна быть разрушена. Российская сторона должна быть наказана в соответствии с процедурами в суде. В случае, если «Газпром» не выполнит решение судей, то это будет расцениваться как нарушение правил международной торговли.
Порошенко назвал достижением украинского народа возможность пережить разрыв торговых отношений с Россией. Однако данные Нацбанка указывают на другое – за период с января по ноябрь прошлого года товарооборот между странами вырос на 28% и составил 9,3 миллиардов долларов.
В минувшем месяце арбитраж в Стокгольме взыскал с «Газпрома» в счет «Нефтегаза» 4,6 миллиардов долларов за недопоставку газа на транзит. В российской компании не согласны с таким решением и отметили, что намерены отстаивать точку зрения.
Ранее глава «Нефтегаза» обвинил украинцев в чрезмерном использовании газа.
Отвечая на вопрос о газовом споре Порошенко отошел от темы и рассказал журналистам о судебных спорах в ООН по вопросу Крыма. Он отметил, что поскольку Россия не соблюдает законы, то с этим нельзя мириться и РФ должна быть разрушена. Российская сторона должна быть наказана в соответствии с процедурами в суде. В случае, если «Газпром» не выполнит решение судей, то это будет расцениваться как нарушение правил международной торговли.
Порошенко назвал достижением украинского народа возможность пережить разрыв торговых отношений с Россией. Однако данные Нацбанка указывают на другое – за период с января по ноябрь прошлого года товарооборот между странами вырос на 28% и составил 9,3 миллиардов долларов.
В минувшем месяце арбитраж в Стокгольме взыскал с «Газпрома» в счет «Нефтегаза» 4,6 миллиардов долларов за недопоставку газа на транзит. В российской компании не согласны с таким решением и отметили, что намерены отстаивать точку зрения.
Ранее глава «Нефтегаза» обвинил украинцев в чрезмерном использовании газа.
Автор: Сергей Сидорин