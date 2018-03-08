Фотографии Анастасии Костенко появились на сайте девушек эскорта
Фотографии Анастасии Костенко появились на сайте девушек эскорта. Интернет-пользователи активно выдвигают в Сети, кто «подставил» жену футболиста Дмитрия Тарасова.
Так, недавно возникла информация, что модель предоставляет эскорт-услуги, а реклама с ее контактными данными представлена в Сети. Интересно, что было представлено даже доказательство, подтверждающее подобные слухи в виде публикации ссылки на сайт готовых к интиму с турками девушек.
Среди представленных там анкет реально существует профайл девушки Мирры, чья анкета переполнена фотоснимками модели Анастасии Костенко. В описании предоставлен перечень услуг интимного характера, на которые девушка согласна, также указаны контактный телефон менеджера для связи и цена.
При этом в описании указано, что модель считается очень популярной в данном виде услуг, обожает предоставлять интим-услуги и предпочитает обходительных мужчин. Час свидания с ней стоит 250 евро.
Так, недавно возникла информация, что модель предоставляет эскорт-услуги, а реклама с ее контактными данными представлена в Сети. Интересно, что было представлено даже доказательство, подтверждающее подобные слухи в виде публикации ссылки на сайт готовых к интиму с турками девушек.
Среди представленных там анкет реально существует профайл девушки Мирры, чья анкета переполнена фотоснимками модели Анастасии Костенко. В описании предоставлен перечень услуг интимного характера, на которые девушка согласна, также указаны контактный телефон менеджера для связи и цена.
При этом в описании указано, что модель считается очень популярной в данном виде услуг, обожает предоставлять интим-услуги и предпочитает обходительных мужчин. Час свидания с ней стоит 250 евро.
Автор: Сёмина Виктория