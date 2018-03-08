Поклонники «Дом-2» определили, сколько у Ольги Орловой не было секса
Поклонники скандального телепроекта «Дом-2» определили, сколько времени у ведущей Ольги Ордовой не было секса. Оказывается, что знаменитость, также как ее коллега Ольга Бузова, долгое время воздерживается от интимной близости.
Как считают поклонники, Ольга Орлова в последнее время напоминает старую деву. Однако эту характеристику нельзя отнести к Ольге Бузовой, поскольку теледива не скрывает, что отсутствие интимной жизни является вынужденным. Один из гостей городских квартир проекта подготовил интимный подарок. Нет ничего удивительного, что он достался именно Ольге Орловой. Если верить обещанием гостя, имевшего довольно странный вид, приспособление поможет певице или телеведущей почувствовать «волшебство».
Нашлись и те поклонники, которые посчитали такой подарок очень вульгарным. Они призвали оставить знаменитость в покое, поскольку Орлова самостоятельно способна разобраться со своей личной жизнью.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что певица решилась на «армопластику», которая помогает ей оставаться в форме, несмотря на не молодой возраст.
Как считают поклонники, Ольга Орлова в последнее время напоминает старую деву. Однако эту характеристику нельзя отнести к Ольге Бузовой, поскольку теледива не скрывает, что отсутствие интимной жизни является вынужденным. Один из гостей городских квартир проекта подготовил интимный подарок. Нет ничего удивительного, что он достался именно Ольге Орловой. Если верить обещанием гостя, имевшего довольно странный вид, приспособление поможет певице или телеведущей почувствовать «волшебство».
Нашлись и те поклонники, которые посчитали такой подарок очень вульгарным. Они призвали оставить знаменитость в покое, поскольку Орлова самостоятельно способна разобраться со своей личной жизнью.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что певица решилась на «армопластику», которая помогает ей оставаться в форме, несмотря на не молодой возраст.
Автор: Валерия Орлова