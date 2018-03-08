Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018
exclusive / Шоу-бизнес / Важно

Поклонники «Дом-2» определили, сколько у Ольги Орловой не было секса
Поклонники скандального телепроекта «Дом-2» определили, сколько времени у ведущей Ольги Ордовой не было секса. Оказывается, что знаменитость, также как ее коллега Ольга Бузова, долгое время воздерживается от интимной близости.

Поклонники «Дом-2» определили, сколько у Ольги Орловой не было секса


Как считают поклонники, Ольга Орлова в последнее время напоминает старую деву. Однако эту характеристику нельзя отнести к Ольге Бузовой, поскольку теледива не скрывает, что отсутствие интимной жизни является вынужденным. Один из гостей городских квартир проекта подготовил интимный подарок. Нет ничего удивительного, что он достался именно Ольге Орловой. Если верить обещанием гостя, имевшего довольно странный вид, приспособление поможет певице или телеведущей почувствовать «волшебство».

Нашлись и те поклонники, которые посчитали такой подарок очень вульгарным. Они призвали оставить знаменитость в покое, поскольку Орлова самостоятельно способна разобраться со своей личной жизнью.

Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что певица решилась на «армопластику», которая помогает ей оставаться в форме, несмотря на не молодой возраст.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 21:00
Читайте также
Песня ростовчанина о городских пробках набирает
В Челябинской области голый парень дарил женщинам
Самое холодное 8 Марта отмечено в Мурманске
В Сбербанке женщин с 8 марта поздравил робот
В честь 8 марта башни московского Кремля
Петр Порошенко предсказал России развал после
Руководитель «Нефтегаза» обвинил украинцев в
Синоптики рассказали, какая погода ждет Москву
Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили
В Черное море вошел десантный корабль США
Поздравления с 8 марта для женщин 2018: проза,
СМС поздравления с 8 марта короткие
Добавление комментария
Последние новости
09.03, 00:41 ALMA сделал снимок газовой «паутины» в туманности Ориона
09.03, 00:20 Максим Галкин поздравил женщин с 8 марта теплыми словами
08.03, 23:57 Ученые: Космические лучи все сильнее и чаще атакуют
08.03, 23:40 «МегаФон» предоставляет последний шанс бесплатно
08.03, 23:20 Анна Семенович из-за уныния начала употреблять спиртное
08.03, 23:01 Ирина Розанова раскрыла причины своего одиночества
08.03, 22:40 На Xbox One может появиться экшен Hellblade: Senua’s
08.03, 22:20 Порноактриса развелась с 72-летним миллионером из-за его
08.03, 22:01 Уфолог: Пришельцы намерены уничтожить Вашингтон
08.03, 21:42 В Башкирии после столкновения автомобилей два человека
08.03, 21:19 Pininfarina анонсировала выпуск водородного суперкара
08.03, 21:00 Поклонники «Дом-2» определили, сколько у Ольги Орловой
08.03, 20:50 "Царская": Анастасия Волочкова поставила свою свадьбу
08.03, 20:40 Баста представил в честь 8 марта видеоклип на песню
08.03, 20:31 Песня ростовчанина о городских пробках набирает
08.03, 20:20 Ученые: Сокращение потребления сахара поможет быстро
08.03, 20:10 Бренд Xiaomi готовится провести анонс браслета Mi Band 3
08.03, 20:00 Компания Samsung зарегистрировала патент на гибрид
08.03, 19:52 Из-за «Дизельгейта» «АвтоВАЗ» сокращает поставки в Европу
08.03, 19:38 Исследователи нашли инопланетян, которые питаются