Ученые из США знают причину потери памяти в старости
Ученые из США провели исследования, чтобы узнать причины ухудшения памяти. Многие люди в старости испытывают затруднения при запоминании новой информации, так и забывают давно известные данные.
Сотрудники университета Калифорнии из города Дэвис признаются, что сейчас плохо изучены механизмы влияния старения на участки головного мозга, отвечающие за эту деятельность. Они решили провести тесты, в которых будут участвовать как молодые люди, так и в возрасте. В процессе решения ими задач исследователи следили за работой мозговых отделов при помощи сверхмощного МРТ-аппарата. Игра заключалась в запоминании массы изображений и последующей попытке определить, изменились ли они в цвете или форме. В следующем задании нужно было уловить куда переместились картинки.
Виновником болезни оказалась энторинальная кора, имеющая связь с гиппокампом и областью больших полушарий, сама она располагается в височной части головы. Опасность возникает при болезни Альцгеймера, уничтожающей клетки в этом отделе, и травмах мозга. Старение же само по себе уменьшает активную деятельность этой коры, что прямо влияет на когнитивные функции и память. Интерес представляет факт хорошей работоспособности пространственной памяти, несмотря на возраст, поэтому пожилые люди замечали изменения положения фотографий наравне с молодежью.
Сотрудники университета Калифорнии из города Дэвис признаются, что сейчас плохо изучены механизмы влияния старения на участки головного мозга, отвечающие за эту деятельность. Они решили провести тесты, в которых будут участвовать как молодые люди, так и в возрасте. В процессе решения ими задач исследователи следили за работой мозговых отделов при помощи сверхмощного МРТ-аппарата. Игра заключалась в запоминании массы изображений и последующей попытке определить, изменились ли они в цвете или форме. В следующем задании нужно было уловить куда переместились картинки.
Виновником болезни оказалась энторинальная кора, имеющая связь с гиппокампом и областью больших полушарий, сама она располагается в височной части головы. Опасность возникает при болезни Альцгеймера, уничтожающей клетки в этом отделе, и травмах мозга. Старение же само по себе уменьшает активную деятельность этой коры, что прямо влияет на когнитивные функции и память. Интерес представляет факт хорошей работоспособности пространственной памяти, несмотря на возраст, поэтому пожилые люди замечали изменения положения фотографий наравне с молодежью.
Автор: Северов Андрей