Дженнифер Лоуренс призналась, что завидовала Кристен Стюарт из-за “Сумерек”
Дженнифер Лоуренс откровенно призналась, что завидовала Кристен Стюарт, когда та получила роль в фильме “Сумерки”. Как известно, звезда “Голодных игр” тоже пробовалась на место Беллы Свон.
По словам Лоуренс, когда она пробовалась на кастинге в “Сумерки”, то даже не знала наверняка, что это за проект, поскольку в тот период готова была едва ли не на любую работу. То, насколько это потрясающая история, знаменитость поняла уже после того, как лента вышла на экраны. Лоуренс также рассказала, что в тот момент очень завидовала Кристен Стюарт, получившей роль Беллы. Она до сих пор находит удивительным, что они пробовались на одно и то же место, ведь в итоге их судьбы в кино сложились совершенно по-разному.
Впрочем, это не единственная роль, о потере которой жалеет актриса. В частности, она также пыталась попасть в “Алису в стране чудес” Тима Бертона, и тогда, после отказа, Лоуренс чувствовала себя “разбитой и опустошенной”. При этом продюсеры пояснили такое решение тем, что актриса им подходила идеально, однако ей не хватало британского акцента.
По словам Лоуренс, когда она пробовалась на кастинге в “Сумерки”, то даже не знала наверняка, что это за проект, поскольку в тот период готова была едва ли не на любую работу. То, насколько это потрясающая история, знаменитость поняла уже после того, как лента вышла на экраны. Лоуренс также рассказала, что в тот момент очень завидовала Кристен Стюарт, получившей роль Беллы. Она до сих пор находит удивительным, что они пробовались на одно и то же место, ведь в итоге их судьбы в кино сложились совершенно по-разному.
Впрочем, это не единственная роль, о потере которой жалеет актриса. В частности, она также пыталась попасть в “Алису в стране чудес” Тима Бертона, и тогда, после отказа, Лоуренс чувствовала себя “разбитой и опустошенной”. При этом продюсеры пояснили такое решение тем, что актриса им подходила идеально, однако ей не хватало британского акцента.
Автор: Марина Вебер