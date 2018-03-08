В Омской области задержали крупную банду «черных лесорубов»
В Тарском районе Омской области была задержана группировка, которая занималась незаконной вырубкой хвойного леса. Сообщается, что предварительная сумма ущерба составляет более 7 миллионов рублей.
По информации издания «Политэксперт», решить соответствующую проблему не удавалось на протяжении многих лет даже с учетом того, что о ней знали региональные активисты ОНФ. Как утверждали местные власти, каждый год «черные лесорубы» наносят огромный ущерб.
На данный момент по факту случившегося инициировано уголовное дело. В рамках него следователи выясняют, сколько преступлений группировка совершила за время своей деятельности.
По информации издания «Политэксперт», решить соответствующую проблему не удавалось на протяжении многих лет даже с учетом того, что о ней знали региональные активисты ОНФ. Как утверждали местные власти, каждый год «черные лесорубы» наносят огромный ущерб.
На данный момент по факту случившегося инициировано уголовное дело. В рамках него следователи выясняют, сколько преступлений группировка совершила за время своей деятельности.
Автор: Валерия Орлова