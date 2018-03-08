Михаил Галустян поздравил женщин с 8 марта
Известный актер и комик Михаил Галустян поздравил всех женщин с 8 марта. Соответствующее видео он обнародовал на своей странице в социальной сети Instagram.
Сначала на ролике можно видеть заставку из лепестков красных тюльпанов. Затем появляется и сам Михаил Галустян, который говорит поздравления представительницам прекрасного пола. От лица всей мужской половины он признался в любви к дамам.
За непродолжительное время ролик собрал огромное количество просмотров. В комментарии фанатки Галустяна поблагодарили его за трогательное поздравление.
Сначала на ролике можно видеть заставку из лепестков красных тюльпанов. Затем появляется и сам Михаил Галустян, который говорит поздравления представительницам прекрасного пола. От лица всей мужской половины он признался в любви к дамам.
За непродолжительное время ролик собрал огромное количество просмотров. В комментарии фанатки Галустяна поблагодарили его за трогательное поздравление.
Автор: Валерия Орлова