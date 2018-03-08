На Xbox One может появиться экшен Hellblade: Senua’s Sacrifice
На популярных консолях Xbox One может официально появиться экшен Hellblade: Senua’s Sacrifice. Впрочем, пока британский разработчик Ninja Theory не разглашает точную дату анонса.
Как отмечается, игра в стиле action-adventure уже успела получить возрастной рейтинг на территории Австралии, а также Тайваня. Впервые Hellblade: Senua’s Sacrifice представили общественности в августе 2017 года. Сюжет проекта построен на кельтской, а также скандинавской мифологии. Рассказывает история геймерам о имеющей психрастройство героине, которая отправляется в мир мертвых, чтобы спасти оттуда душу своего возлюбленного.
В рамках Hellblade: Senua’s Sacrifice игрокам предстоит преодолеть ряд испытаний, куда входят также сражения и различные головоломки. Ключевой особенностью проекта называют использование бинауральной записи звука. Данная технология задействована с целью создания реалистичных слуховых галлюцинаций. Пока отсутствуют точные сведения о том, когда стоит ждать данной игры на Xbox One.
Как отмечается, игра в стиле action-adventure уже успела получить возрастной рейтинг на территории Австралии, а также Тайваня. Впервые Hellblade: Senua’s Sacrifice представили общественности в августе 2017 года. Сюжет проекта построен на кельтской, а также скандинавской мифологии. Рассказывает история геймерам о имеющей психрастройство героине, которая отправляется в мир мертвых, чтобы спасти оттуда душу своего возлюбленного.
В рамках Hellblade: Senua’s Sacrifice игрокам предстоит преодолеть ряд испытаний, куда входят также сражения и различные головоломки. Ключевой особенностью проекта называют использование бинауральной записи звука. Данная технология задействована с целью создания реалистичных слуховых галлюцинаций. Пока отсутствуют точные сведения о том, когда стоит ждать данной игры на Xbox One.
Автор: Марина Вебер