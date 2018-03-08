В Telegram появилась возможность комментировать посты каналов
У пользователей Telegram появилась возможность комментировать посты каналов при помощи бота @secretship. Разработчики запустили его вчера вечером.
Разработчик бота Олег Оскольский отметил, что это была его частная инициатива, и он никак не связан с командой мессенджера. Для того, чтобы пользователи смогли комментировать записи, владелец канала должен написать сообщение с текстом «@CommentsBot». После этого пользователи смогут оставлять комментарии и просматривать более ранние записи от других пользователей.
Основатель Telegram Павел Дуров никак не прокомментировал нововведение.
Бот @SecretgramBot появился летом прошлого года. Тогда пользователи получили возможность оставлять анонимные комментарии, а сейчас это смогут сделать и авторизированные пользователи.
Администраторы многих каналов сомневаются в том, что нововведение будет пользоваться спросом. Это связано с тем, что многие администраторы перешли в Telegram как раз по причине отсутствия комментариев. К тому же, это может привлечь в мессенджер троллей.
Ранее сообщалось о сбое в работе Telegram.
Разработчик бота Олег Оскольский отметил, что это была его частная инициатива, и он никак не связан с командой мессенджера. Для того, чтобы пользователи смогли комментировать записи, владелец канала должен написать сообщение с текстом «@CommentsBot». После этого пользователи смогут оставлять комментарии и просматривать более ранние записи от других пользователей.
Основатель Telegram Павел Дуров никак не прокомментировал нововведение.
Бот @SecretgramBot появился летом прошлого года. Тогда пользователи получили возможность оставлять анонимные комментарии, а сейчас это смогут сделать и авторизированные пользователи.
Администраторы многих каналов сомневаются в том, что нововведение будет пользоваться спросом. Это связано с тем, что многие администраторы перешли в Telegram как раз по причине отсутствия комментариев. К тому же, это может привлечь в мессенджер троллей.
Ранее сообщалось о сбое в работе Telegram.
Автор: Сергей Сидорин