С 8 марта: Модель Гаянэ Багдарасян показала упругие ягодицы
Известная модель и актриса Гаянэ Багдарасян показала на фото свои упругие ягодицы. В комментариях к посту, который появился в ее профиле в социальной сети Instagram, знаменитость поздравила прекрасную половину человечества с 8 марта.
На снимке Багдарасян запечатлена у бассейна в просвечивающемся купальнике белого цвета. Выбранная поза позволяет разглядеть упругие ягодицы модели и ее большую грудь. На фото знаменитость не смотрит в кадр, она позирует, слегка приподнимая солнечные очки.
Подписчицы в ответ начали поздравлять Багдарасян с Международным женским днем. За непродолжительное время снимок собрал огромное количество отметок «мне нравится».
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что Гаянэ Багдасарян с голой грудью призвала подписчиков наслаждаться жизнью.
На снимке Багдарасян запечатлена у бассейна в просвечивающемся купальнике белого цвета. Выбранная поза позволяет разглядеть упругие ягодицы модели и ее большую грудь. На фото знаменитость не смотрит в кадр, она позирует, слегка приподнимая солнечные очки.
Подписчицы в ответ начали поздравлять Багдарасян с Международным женским днем. За непродолжительное время снимок собрал огромное количество отметок «мне нравится».
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что Гаянэ Багдасарян с голой грудью призвала подписчиков наслаждаться жизнью.
Автор: Валерия Орлова